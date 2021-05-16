banner583
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
9 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
35 0
 
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
56 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
266 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
31 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
97 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
49 0
banner661
banner570

Hentbol düdük çalıyor

banner476

Hentbolda 2021 – 2022 sezonu Pazartesi günü erkekler Süper Lig’de oynanacak olan Levent – ÖAH maçıyla başlayacak

Hentbol düdük çalıyor
Hentbol Federasyonu 2021 – 2022 sezonu Süper Lig erkekler ve kadınlarda lig maçlarını başlatıyor.
Buna göre hentbol 17 Mayıs Pazartesi günü erkekler Süper Lig’i ile başlıyor. Kadınlar Süper Lig ilk maçları ise 18 Mayıs Salı günü oynanacak. Hentbolda lig maçlarının tamamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Erkekler Süper Ligde ilk hafta programı şöyle:
Levent – ÖAH (Saat 18:00)
GG – MGA (Saat 19:45)
Kadınlar Süper Ligde ilk hafta programı şöyle:
Levent – Ozanköy (Saat 18:00)
Şahlan – DİGEM (Saat 19:45)
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.