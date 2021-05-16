Hentbol düdük çalıyor

Hentbol Federasyonu 2021 – 2022 sezonu Süper Lig erkekler ve kadınlarda lig maçlarını başlatıyor.
Buna göre hentbol 17 Mayıs Pazartesi günü erkekler Süper Lig’i ile başlıyor. Kadınlar Süper Lig ilk maçları ise 18 Mayıs Salı günü oynanacak. Hentbolda lig maçlarının tamamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Erkekler Süper Ligde ilk hafta programı şöyle:
Levent – ÖAH (Saat 18:00)
GG – MGA (Saat 19:45)
Kadınlar Süper Ligde ilk hafta programı şöyle:
Levent – Ozanköy (Saat 18:00)
Şahlan – DİGEM (Saat 19:45)
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