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Hentbol, Derviş Mişon Turnuvası ile başlayacak

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Kadınlar ve büyük erkekler kategorisinde düzenlenecek Geleneksel Derviş Mişon Hentbol Turnuvası kura çekimi Hentbol Federasyonu’nda yapıldı

Hentbol, Derviş Mişon Turnuvası ile başlayacak
Hentbolda geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvası kura çekimi Hentbol Federasyonu’nda yapıldı.
Gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler belli oldu. Kadınlar ve büyük erkekler kategorisinde düzenlenecek Derviş Mişon Turnuvası CIU Arena’da gerçekleşecek. Pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleşecek turnuva ve hentbolda yeni sezona yönelik uygulanacak kriterler Sağlık Bakanlığı’nda imzalanması planlanan protokolde belirlenecek ve detaylı açıklama federasyon tarafından duyurulacak.
Derviş Mişon Turnuvası’nda maç programı şöyle:
21 Kasım Cumartesi 14.00: Ozanköy-Şahlanspor (Kadınlar), 15.45: UKÜ-Özgür Adımlar, 17.30: UKÜ-DİGEM (Kadınlar), 19.00: GG-Levent
22 Kasım Pazar 10.00: 3.lük - kadınlar 11.45: 3.lük - erkekler 13.30: Final - kadınlar 15.15: Final – erkekler
 
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