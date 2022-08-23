Hentbol Bahadır Ayhan'la devam

Başkanlık seçiminin de yapıldığı Hentbol Federasyonu genel kurulunda tek aday olan Bahadır Ayhan yeniden başkanlığa seçildi

Hentbol Federasyonu Genel Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Başkanlık için tek aday Bahadır Ayhan yeni dönemde Hentbol Federasyonu başkanlığına getirildi.

KKTC Hentbol Federasyonu genel kurulu, federasyon lokalinde yapıldı. Mali rapor ile Faaliyet raporunun okunarak onaylanması sonrasında Genel kurula katılan üyelerin desteğini alan Bahadır Ayhan yeni dönemde yine başkan olarak göreve getirildi.

Ayhan genel kurulda yaptığı konuşmada geride kalan dönemde çok güzel ve önemli işler yaptıklarını bu seviyeyi yeni dönemde yukarı taşımak hedefinde olduklarını söyledi.

