banner762
banner815
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
7 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
17 0
 
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
17 0
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
156 0
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
18 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
46 0
23 0
banner797

Hentbol Bahadır Ayhan'la devam

banner476

Başkanlık seçiminin de yapıldığı Hentbol Federasyonu genel kurulunda tek aday olan Bahadır Ayhan yeniden başkanlığa seçildi

banner825
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Federasyonu Genel Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Başkanlık için tek aday Bahadır Ayhan yeni dönemde Hentbol Federasyonu başkanlığına getirildi.
KKTC Hentbol Federasyonu genel kurulu, federasyon lokalinde yapıldı. Mali rapor ile Faaliyet raporunun okunarak onaylanması sonrasında Genel kurula katılan üyelerin desteğini alan Bahadır Ayhan yeni dönemde yine başkan olarak göreve getirildi.
Ayhan genel kurulda yaptığı konuşmada geride kalan dönemde çok güzel ve önemli işler yaptıklarını  bu seviyeyi yeni dönemde yukarı  taşımak hedefinde olduklarını söyledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.