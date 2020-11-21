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Hakemler de hentbolu özledi

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Hakemler de hentbolu özledi
Hentbolda 2020-2021 sezonu heyecanı, Derviş Mişon Turnuvasıyla başlarken, seyircisiz gerçekleşen turnuvanın ilk gününde yarı final maçları oynandı.
Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonunun resmî açılışını merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuva ile yaptı.
Turnuva öncesinde maçları yönetecek olan hakemler de büyük bir özlem ve heyecan içerisinde sahaya indiler. Hentbol hakemleri, Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ve MHK üyeleri ile maç öncesinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
 
 
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