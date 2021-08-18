GG hentbolcuları Bosna'da

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Hentbol Ligine damga vuran Gençlik Gücü Hentbol Takımı, yurt dışında turnuvaya katılacak.

Sezonu 4 kupayla tamamlayan Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek olan özel bir turnuvaya katılacak. 15'i sporcu 18 kişilik Gençlik Gücü Hentbol Takımı kafilesi, bu ülkeye gitmek için adadan ayrıldı.

