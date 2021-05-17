GG galibiyetle başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig’de sezonun ilk gündeki ikinci maçında son şampiyon GG, MGA’yı 34-25 mağlup ederken, 7 sayı ile GG’den Özden en skorer oyuncu oldu

Hentbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesinin ardından Süper Lig maçlarını başlattı.

Hentbol Erkekler Süper Lig’de sezonun ilk gündeki ikinci maç son şampiyon GG ile MGA arasında oynandı. Çekişmeli ve mücadeleli geçen maçta ilk devreyi GG takımı 16 – 13 üstün bitirdi. İkinci devrede de üstünlüğü elinde bulunduran taraf GG oldu. Maçta oyun disiplini ve mücadeleden vazgeçmeden oynayan MGA takımı uzun süre farkın açılmasına engel olsa da skor avantajını elde etmeyi başaramadı ve maç GG’nin 34-25 üstünlüğünde tamamlandı.

Karşılaşmada GG takımından oyuna skor olarak en çok katkı sağlayan oyuncu 7 sayı ile Özden olurken, MGA’nın en skorer ismi 6 sayı ile Deniz oldu.

