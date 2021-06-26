GG finalist

Gençlik Gücü, İbrahim Öksüzoğlu 9 gol attığı maçta MGA’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı

Hentbol Büyük Erkekler play – off ikinci maçları sonunda Gençlik Gücü ile Özgür Adımlar finale yükseldiler.

İlk maçta rakibi MGA’yı 23-34 mağlup eden Gençlik Gücü ikinci karşılaşmayı da 43-20 kazanarak adını finale yazdırdı. Play-off’un ilk karşılaşmasında rakibi MGA’yı 34-23 mağlup eden Gençlik Gücü, ikinci maçta da rakibi karşısında 43-20 galip gelerek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ilk devresini rakibi karşısında 17-9 önde kapatan Gençlik Gücü maçı da 43-20 kazanarak finale yükselen takım oldu. Gençlik Gücü’nde İbrahim Öksüzoğlu 9 golle öne çıkarken, MGA takımında Ataer, 6 golle takımının en golcü ismi oldu.

