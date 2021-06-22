GG durdurulamıyor

Gençlik Gücü, Mağusa’da oynanan maçta MGA’yı mağlup ederek play-off ilk karşılaşması sonrasında avantaj elde etti

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol Büyük Erkekler Ligi play-off ilk karşılaşmaları Mağusa ve Lefkoşa’da oynandı.

Mağusa’daoynanan MGA – Gençlik Gücü (GG) takımları arasındaki mücadeleyi kazanan GG,play-off ilk karşılaşması sonrasında avantaj elde etti.

İlk devreyi rakibi MGA karşısında deplasmanda 16-9 önde kapatan GG, oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 11 sayı farkla 34-23 galibiyetle ayrılarak, play-off serisine galibiyetle başladı.

MGA’da Hüseyin Öztürk 5 golle maçı tamamlarken, GG’de Ahmet Altan ve Özden maçı 6’şar golle bitirdi.

