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Gecenin galipleri UKÜ ve Levent

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Gecenin galipleri UKÜ ve Levent
Hentbol Kadınlar Süper Liginde Play-off Yarı final ikinci karşılaşmaları oynanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) ve Levent, gecenin kazananları oldular.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Şahlan’ı35-30 mağlup ederken, Levent,DİGEM’i 45 – 38’lik skorla mağlup etti.
Alınan bu sonuçlardan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile DİGEM finale yükseldiler. UKÜ ile DİGEM arasındaki finalin ilk maçı Pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
 
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