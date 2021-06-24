Gecenin galipleri UKÜ ve Levent

Hentbol Kadınlar Süper Liginde Play-off Yarı final ikinci karşılaşmaları oynanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) ve Levent, gecenin kazananları oldular.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Şahlan’ı35-30 mağlup ederken, Levent,DİGEM’i 45 – 38’lik skorla mağlup etti.

Alınan bu sonuçlardan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile DİGEM finale yükseldiler. UKÜ ile DİGEM arasındaki finalin ilk maçı Pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

