Gecenin galipleri DAÜ ve Şahlan

Hentbol’da KTSYD Turnuvası kadınlar mücadelesi ile başladı. Oynanan maçların ardından DAÜ ve Şahlan adını yarı finale yazdırdı.
AÇILIŞI DAÜ YAPTI
Pazartesi gecesinin ilk karşılaşmasında DAÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’nın başlama vuruşu ile başlayan turnuvada DAÜ rakibi Levent’i 35-32 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
ŞAHLAN FARKLI KAZANDI
Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Ozanköy ile Şahlan takımları mücadele etti. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 13-7 önde kapatan Şahlan iyi oyununu ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 35-15 galip ayrıldı.
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