Favoriler galip

Hentbol U16 Erkekler ligine dün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda Yükseliş – UKÜ’yü, Doğukent – Levent’i, YDÜ ise MGA’yı mağlup ederek haftayı galibiyetle noktalamış oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Yükseliş ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 13 – 5 önde kapatan Yükseliş, sahadan da 30 – 7 galip ayrılarak haftayı galibiyetle tamamlamış oldu. Yükseliş takımında Ömer 12 gol, Murat ise 9 gol kaydederek ön plan çıkan isimler oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Doğukent ile Levent takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi Levent galibiyeti ile tamamlanan maçın kazananı Doğukent olurken, Doğukent soyunma odasına 10 –11 mağlup gittiği karşılaşmayı 17 – 15 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. Doğukent takımı adına 10 gol kaydeden Emre maçta ön plana çıkan isim oldu.

Günün son karşılaşmasında ise YDÜ ile MGA takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi MGA karşısında 12 – 5 önde kapatırken, rahat oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 29 – 13 galip ayrılarak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

