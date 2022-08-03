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Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası’nda ikinci gün 4 maçla tamamlandı

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Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dün 4 karşılaşmanın oynandığı günde kadınlarda KKTC(A) ve Türkiye, erkeklerde ise İran ile Özbekistan günü galibiyetle kapatan takımlar oldu.
LALA MUSTAFA PAŞA HENTBOL’A DOYDU
Sabah saat 10:00’da başlayıp akşamüzeri tamamlanan karşılaşmalarda Lala Mustafa Paşa Salonu gün adına toplam 4 maça ev sahipliği yaptı. Kadınlar karşılaşmasında Romanya ile KKTC(A) takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi 13-4 önde kapatan KKTC(A) takımı ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde bulundurarak sahadan 26-13 galibiyetle ayrıldı. Kadınlarda günün bir diğer maçında ise KKTC(B) takımı ile Türkiye takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Türkiye ilk devreyi rakibi karşısında 21-7 önde kapatırken, sahadan da 37-18 galip ayrılarak ikinci günü galibiyetle kapatmış oldu. Günün erkeler karşılaşmasında Kosova ile Özbekistan, KKTC ile İran takımları karşı karşıya geldi. Kosova – Özbekistan karşılaşmasının ilk devresini 19-8 önde kapatan Özbekistan sahadan da 38-11 galip ayrılarak rakibini rahat bir oyun sonrası mağlup eden taraf oldu. Erkeklerde günün ikinci karşılaşmasında ise KKTC ile İran takımları karşılaştı. Oyunun başından sonuna üstün oynayan İran ilk devreyi 17-3 önde kapatırken, sahadan da 31-6 galip ayrılarak günü galip tamamlamış oldu.
 
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