Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası’nda ilk gün oynanan 3 karşılaşma ile geride kaldı. Erkeklerde Özbekistan KKTC’yi 28-19’luk skorla, kadınlarda KKTC(B) takımı, Romanya’yı 33-15 skorla, Türkiye ise KKTC (A) takımını 26-17 skorla mağlup etti

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları(Famagusta Cup)’da karşılaşmaların ilk günü oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Kadınlarda 2 Erkeklerde ise 1 karşılaşmanın oynandığı günde, Erkeklerde Özbekistan KKTC’yi mağlup ederken, kadınlarda da Türkiye, KKTC (A) takımını mağlup etti. Günün bir başka maçında ise kadınlarda KKTC (B) takımı Romanya’yı mağlup ederek ilk günü galibiyetle tamamlamış oldu.

ERKEKLER’DE ÖZBEKİSTAN, KADINLAR’DA KKTC(B) VE TÜRKİYE

Lala Mustafa Paşa Sarayı’nda oynanan günün ilk karşılaşmasında Erkeklerde KKTC ile Özbekistan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 18-5 Özbekistan üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın galibi de 28-19’luk skorla Özbekistan oldu. Özbekistan’da Rasulsanor, KKTC’de ise Tuğberk 7’şer golle ön plana çıkan isimler oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlarda KKTC(B) takımı ile Romanya takımı karşı karşıya geldi. İlk devresi 19-4 KKTC(B) takımının üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi yine kazanan taraf 33-15’lik skorla KKTC(B) takımı oldu. KKTC(B) takımında Melisa 7 golle maçın en golcü ismi oldu. Günün son maçında ise kadınlar mücadelesinde KKTC(A) takımı ile Türkiye takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Türkiye ilk devreyi rakibi önünde 16-8 önde kapatırken, etkili oyununu ikinci devrede yine devam ettiren Türkiye sahadan 26-17 galibiyetle ayrılarak, turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.



