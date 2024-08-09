banner913
banner932
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
21 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
52 0
 
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
25 0
Gazimağusa'da deprem
Gazimağusa'da deprem
66 0
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
113 0
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
29 0
YDP’nin saygısızlığı!
YDP’nin saygısızlığı!
83 0
banner1032

Esentepe’de bu kez Plaj Hentbolu coşkusu yaşanacak

banner1020

Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu işbirliği ile bu yıl 2. kez düzenlenecek olan Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası, U-14 Kız-Erkek, U-16 Kız Erkek, Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde oynanacak

banner974
Esentepe’de bu kez Plaj Hentbolu coşkusu yaşanacak
banner971
Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor. Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu işbirliği ile bu yıl 2. kez düzenlenecek olan Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Esentepe Halk Plajında gerçekleşecek.
U-14 Kız-Erkek, U-16 Kız Erkek, Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde oynanacak olan hentbol turnuvasına son başvuru tarihi 13 Ağustos olarak açıklandı. Kayıt yaptırmak isteyenlerin 0542 866 2122 telefon numarasından Tarkan Kayas’a ulaşabileceği bildirildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.