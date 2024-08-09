Esentepe’de bu kez Plaj Hentbolu coşkusu yaşanacak

Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu işbirliği ile bu yıl 2. kez düzenlenecek olan Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası, U-14 Kız-Erkek, U-16 Kız Erkek, Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde oynanacak

Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor. Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu işbirliği ile bu yıl 2. kez düzenlenecek olan Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Esentepe Halk Plajında gerçekleşecek.

U-14 Kız-Erkek, U-16 Kız Erkek, Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde oynanacak olan hentbol turnuvasına son başvuru tarihi 13 Ağustos olarak açıklandı. Kayıt yaptırmak isteyenlerin 0542 866 2122 telefon numarasından Tarkan Kayas’a ulaşabileceği bildirildi.

