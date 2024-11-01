Esentepe seriyi eşitledi

Hentbol’da U16 ligine Perşembe akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda kadınlar mücadelesinde Şahlan – Miracle Esentepe takımları play – off ,ikinci maçında karşı karşıya gelirken, RA 25’de ise erkekler mücadelesinde YDÜ-Levent takımları karşılaşatı.

MİRACLE ESENTEPE SERİYİ EŞİTLEDİ

Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile Miracle Esentepe takımları play – off ikinci karşılaşmasında buluştu. Karşılaşmanın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 12-10 önde kapatan Miracle Esentepe, mücadeleden de 27-16 galip ayrılarak, seride durumu 1-1’e getirdi.

LEVENT RAHAT KAZANDI

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde YDÜ ile Levent takımları RA 25’de karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Levent, ilk devreyi rakibi YDÜ karşısında 17-15 önde kapatırken, karşılşamadan da 33-28 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

