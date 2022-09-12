Esentepe Plaj Hentbolu Turnuvası tamamlandı

Esentepe Plaj Hentbolu Turnuvası’nda büyük erkeklerde Esentepe, büyük kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve U18 kızlar kategorisinde ise Şahlan birinci olarak turnuvayı tamamladılar

Esentepe Plaj Hentbolu Turnuvası10-11 Eylül tarihlerinde Esentepe Belediye Plajı’nda gerçekleştirildi. U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Oynanan karşılaşmalar sonunda büyük erkeklerde Esentepe takımı şampiyon olurken, ikinci Limpasal takımı oldu. Büyük kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon olurken, Şahlan ikinci olarak turnuvayı tamamladı. U18 kızlar kategorisinde ise Şahlan birinci olarak turnuvayı tamamladı, DİGEM ise ikinciliği elde etti. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri takdim edildi.

