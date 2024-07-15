Üç farklı kategoride 26 takım 200 sporcunun günde 40 maçın yapılan Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası’nda U14 Kızlar şampiyonu Miracle Esentepe, SK U16 Erkekler Şampiyonu UKÜ Thermo Dizayn, Büyük kadınlar şampiyonu İçim Fit Süt ve Büyük erkekler şampiyonu Hand Bulls oldu

Esentepe Halk Plajı’nda Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu İşbirliği ile 13-14 Temmuz’da düzenlenen Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası tamamlandı. Üç farklı kategoride 26 takım 200 sporcunun günde 40 maçın yapıldığı turnuva büyük ilgi gördü.U14 Kızlar şampiyonu Miracle Esentepe U14 Kızlar ikincisi Şahlan SK U16 Kızlar Şampiyonu DİGEM U16 Kızlar İkincisi Şahlan SK U16 Erkekler Şampiyonu UKÜ Thermo Dizayn U16 Erkekler ikincisi Levent SK Büyük kadınlar şampiyonu İçim Fit Süt Büyük kadınlar ikincisi Miracle Esentepe Büyük erkekler şampiyonu Hand Bulls Büyük erkekler ikincisi Terry Bery oldu.Final maçlarını ve turnuvayı yakından takip eden Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok Turnuvaya katılan sporculara ve turnuvada emek veren herkese teşekkür etti ve sportif organizasyonların artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a Plaket vererek turnuvanın yapılmasında verdiği destekten dolayı teşekkür etti