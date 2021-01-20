banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
11 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
23 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
36 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
28 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
27 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Ervandar’dan şampiyonlara kutlama

banner476

Ervandar’dan şampiyonlara kutlama
banner601
Hentbol Federasyonunun düzenlediği U18 Ligini Özgür Adımlar SK Derneği,erkeklerde namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.
U18 Erkekler Hentbol Ligi şampiyonu Özgür Adımlar Hentbol'un başarılı başkanı Ersan Ervandar elde edilen şampiyonluk sonrasında yaptığı paylaşımda, “Final maçı, çok zevkli bir maçtı. Kazanan biz olduk. Başta hocamız olmak üzere tüm oyuncularımızı candan kutlar nice şampiyonluklar dilerim.” ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.