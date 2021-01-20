Ervandar’dan şampiyonlara kutlama

Hentbol Federasyonunun düzenlediği U18 Ligini Özgür Adımlar SK Derneği,erkeklerde namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.

U18 Erkekler Hentbol Ligi şampiyonu Özgür Adımlar Hentbol'un başarılı başkanı Ersan Ervandar elde edilen şampiyonluk sonrasında yaptığı paylaşımda, “Final maçı, çok zevkli bir maçtı. Kazanan biz olduk. Başta hocamız olmak üzere tüm oyuncularımızı candan kutlar nice şampiyonluklar dilerim.” ifadelerini kullandı.

