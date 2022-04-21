Erkeklerde finalin adı GG – UKÜ

Hentbol play – off’un sonuna gelinirken erkeklerde finalin adı belirlendi. GG’nin Salı akşamı adını finale yazdırmasından sonra, dün akşam da MGA’yı ikinci karşılaşmada da mağlup eden UKÜ, adını finale yazdırdı. Kadınlar play – off ikinci maçında ise UKÜ – Levent’i ikinci karşılaşmada da mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Play – off son maçında ise bu akşam Mağusa’da DAÜ – DİGEM takımları karşı karşıya gelecek.
UKÜ rakibini bekliyor
Gecenin ilk maçında kadınlar play – off ikinci karşılaşmasında UKÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 34 – 25 mağlup eden UKÜ, ikinci karşılaşmayı da 45 – 28 alarak kadınlarda finale yükselen ilk takım oldu. Maçın ilk devresini 21 – 11 önde kapatan UKÜ, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 45 – 28 galip ayrıldı. UKÜ’de Deniz 7 golle maçı tamamlarken, Levent’de 8 gol kaydeden Pınar maçın en skorer ismi oldu.
UKÜ, GG’nin rakibi oldu
Gecenin ikinci maçında ise erkeklerde UKÜ ile MGA takımları play – off ikinci karşılaşmasında bir araya geldi. İlk maçta rakibi MGA’yı 32 -27 mağlup eden UKÜ, ikinci karşılaşmayı da 30 – 25 kazanarak adını finale yazdırarak GG’nin rakibi oldu. Maçı 11 golle tamamlayan UKÜ oyuncusu Berkem, maçın adamı olurken, UKÜ aldığı galibiyetle final maçını beklemeye başladı.
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