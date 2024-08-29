Erkek karmamız Kosova’da 2.ci

KKTC Hentbol Federasyonu Erkek Karması önceki gün Kosova’nın Vusthtri kentinde düzenlenen Tarstene Tota Anı turnuvasında ikinci oldu

KKTC Hentbol Federasyonu karmalarının Kosova’daki karşılaşmaları devam ediyor. Erkek Karması önceki gün Kosova’nın Vusthtri kentinde düzenlenen Tarstene Tota Anı turnuvasında ikinci olurken, Kadın karması ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde çıktığı ilk karşılaşmada Kosova’nın Ferızaj takımına mağlup oldu. Erkek karması KH Besa Famgas takımı ile oynadığı final maçında sahadan 44-29 mağlup ayrılarak turnuvayı ikinci olarak tamamlarken, Kadın karması çıktığı ilk karşılaşmada Ferızaj takımına 31-30 mağlup oldu.

EDİZ ARIKAN: ÇOK İYİ BİR ORTAMDAYIZ

Hentbol Federasyonu başkanı Ediz Arıkan, Kosova’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, sporcularının da burada olmalarının hem ülke hem de hentbol adına son derece önemli olduğunu söyledi. Karşılaşmalara önceki başladıklarını, bugün ise mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Arıkan, her şeyin son derece güzel olduğunu aktardı.

