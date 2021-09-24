Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan hentbol salonu için adım atıldı

Hentbol Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içerisine spor salonu yapması için, devlet tarafından verilen arazi, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yer alan toplantıda imzalanan protokolle resmen tahsis edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, spor salonunun yaklaşık maliyeti 8 milyon TL olacak.

ARIKLI: “ÜÇ YIL İÇİNDE YAPILACAK”

Spordan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın makam odasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Arıklı, “Hentbol Federasyonu’na tahsis edilen arazi atıl durumda idi. Protokole uygun şekilde 3 yıl içinde yapılacak spor salonunun KKTC sporuna kavuşturulmasını dileriz” dedi.

Arıklı, “Hentbol gelişen spor dalıdır. İş başında oldukça başarılı ve heyecanla çalışan bir ekip var; Bakanlık olarak bizler de bu heyecana eşlik ediyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği verme niyetindeyiz. Bir yıl içerisinde inşaatına başlanacak ve 3 yılda da bu projenin tamamlanarak yeni spor salonuna kavuşmamız heyecan verici olacak. İnşallah yakın gelecekte uluslararası arenada da Hentbol Federasyonu’nun boy gösterdiğini görürüz” dedi.

AYHAN

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Spor Dairesi Amiri Sertaç Bozatlı’nın da yer aldığı protokol imza töreninde konuşan Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da “Uzun uğraşlardan sonra her türlü tepkiye rağmen bakanımız bize orayı tahsis etti. Hentbol camiası adına onur duyduk ve bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm gücümüzle camia olarak oranın finansal kaynağını bulmak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.