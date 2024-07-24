Dostluk kazandı

KKTC Hentbol Federasyonu’nun daveti üzerine ülkemizde bulunan Kazakistan’ın Sdusshors U16 kadın takım Salı akşamı DİGEM ile karşı karşıya geldi. Saat 19:00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda DİGEM ile Sdusshors takımının karşı karşıya geldiği mücadeleyi Sdusshors takımı 28-21 kazanırken mücadele zevkli ve çekişmeli geçti.
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