Doğukent ve Yükseliş gecenin galibi

Hentbol’da U16 erkekler ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Doğukent Levent’i, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapatmış oldu

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Levent ile Doğukent, UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Doğukent Levent’i, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Levent ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-11 Doğukent üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısında çekişmeli bir mücadele olurken, Doğukent sahadan 25-24 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ikinci maçında ise UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna üstün oynayan Yükseliş ilk devreyi rakibi önünde 12-6 önde kapatırken sahadan da 28-12 galip ayrılarak haftayı galip kapatan taraf oldu. Doğukent’de Emre maçı 14 golle bitirirken, Yükseliş takımında Murat 11 gol kaydederek takımları adına ön plan çıkan isimler oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

