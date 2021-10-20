DİGEM zorlanmadan kazandı

Hentbolda U18 Kadınlar Liginde ikinci hafta tamamlanırken,DİGEM ile Ozanköy’ü, 28 – 18 mağlup etti

Hentbol U18 Kadınlar Liginde ikinci hafta Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Gecenin ikinci maçında ise DİGEM ile Ozanköy takımları karşılaştı. Oyun genelinde daha üstün oynayan DİGEM maçın ilk devresini 12 – 6 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında yine üstünlüğünü koruyan DİGEM sahadan 28 – 18 galip ayrıldı. DİGEM’de Lütfiye 10 golle takımın galibiyetinde ön plana çıkan isim oldu.

