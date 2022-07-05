Digem Yıldızları Alanya’da şampiyon

Digem Yıldız Hentbol Takımı Alanya’da şampiyonluk elde etti.
Digem Kız Takım bu başarıyı, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Antalya/Alanya’da bu yıl 27’ncisini düzenlediği “Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası”nın plaj hentbol mücadelesinde elde etti.
Organizasyon, Milli Egemenlik Stadı’nda 1 Temmuz’da başlamıştı.
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