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Digem Yıldızları Alanya’da şampiyon

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Digem Yıldızları Alanya’da şampiyon
Digem Yıldız Hentbol Takımı Alanya’da şampiyonluk elde etti.
Digem Kız Takım bu başarıyı, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Antalya/Alanya’da bu yıl 27’ncisini düzenlediği “Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası”nın plaj hentbol mücadelesinde elde etti.
Organizasyon, Milli Egemenlik Stadı’nda 1 Temmuz’da başlamıştı.
 
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