Digem Yıldızları Alanya’da şampiyon

Digem Yıldız Hentbol Takımı Alanya’da şampiyonluk elde etti.

Digem Kız Takım bu başarıyı, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Antalya/Alanya’da bu yıl 27’ncisini düzenlediği “Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası”nın plaj hentbol mücadelesinde elde etti.

Organizasyon, Milli Egemenlik Stadı’nda 1 Temmuz’da başlamıştı.

