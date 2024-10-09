DİGEM ve Şahlan hata yapmadı

Hentbol U16 Kadınlar Ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Miracle Esentepe – DİGEM, Şahlan – UKÜ takımları karşılaştı. DİGEM, Miracle Esentepe’yi, Şahlan ise UKÜ’yü mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Gecenin ilk karşılaşmasında Miracle Esentepe – DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Miracle Esentepe karşısında 13-7 önde kapatan DİGEM, karşılaşmadan da 24-18 galip ayrılarak yoluna emin adımlarla devam etti. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Şahlan ile UKÜ takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan Şahlan ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 11-5 önde kapatırken, sahadan da 24-16 galip ayrılarak geceyi kayıpsız kapattı.

