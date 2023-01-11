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DİGEM Türkiye Finallerinde

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DİGEM Türkiye Finallerinde
Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 10-13 Ocak Adana da düzenlediği 2022-2023 Hentbol Sezonu Yıldız Kızlar Yarıfinallerinde ülkemizi temsil eden Dikmen Gençlik Merkezi grubundan birinci çıkarak Türkiye Şampiyonası Yıldız Kızlar finallerine katılmaya hak kazandı.
DİGEM, dün Şehit Ahmet Mehmet Oruç Lisesi Spor Kulübü ile karşılaşmış ve müsabakadan 30-13 galip ayrılmıştı. Dün iki karşılaşmaya çıkan DİGEM Kayseri V. Kulübü’nü 36 -18, Polatlı Belediyesi A.Spor Kulübü’nü 29-13’lük skorlarla mağlup etti.
DİGEM bugün saat 11.00’de TotemCardAdasokağı Spor Kulübü ile final karşılaşmasına çıkacak.
 
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