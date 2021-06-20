banner583
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
11 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
41 0
 
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
19 0
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
17 0
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
14 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
19 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
26 0
banner661

DİGEM sonradan açıldı

banner476

banner666
DİGEM sonradan açıldı
Hentbol U-16 Liginde ikinci haftada oynanan karşılaşmada Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), ilk devresini geride tamamladığı maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ)  mağlup etti.
Hentbol U-16 Liginde günün ikinci karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde UKÜ ile DİGEM karşı karşıya gelirken, ilk devreyi UKÜ karşısında 8-6 mağlup kapatan DİGEM, ikinci devre daha iyi bir mücadele ortaya koydu.
Dikmen Gençlik Merkezi karşılaşmayı 3 sayı farkla 14-11’lik skorla önde kapatarak günü galibiyetle tamamlamış oldu.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.