DİGEM sonradan açıldı

Hentbol U-16 Liginde ikinci haftada oynanan karşılaşmada Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), ilk devresini geride tamamladığı maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) mağlup etti.

Hentbol U-16 Liginde günün ikinci karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde UKÜ ile DİGEM karşı karşıya gelirken, ilk devreyi UKÜ karşısında 8-6 mağlup kapatan DİGEM, ikinci devre daha iyi bir mücadele ortaya koydu.

Dikmen Gençlik Merkezi karşılaşmayı 3 sayı farkla 14-11’lik skorla önde kapatarak günü galibiyetle tamamlamış oldu.



