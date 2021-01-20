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DİGEM, şampiyonluk gururunu paylaşıyor

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DİGEM, şampiyonluk gururunu paylaşıyor
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Hentbol Federasyonunun düzenlediği U18 Genç Kızlar Ligini, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM),namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.
Dikmen Gençlik Merkezi oyuncu ve yetkilileri, kazandıkları kupa ile teşekkür ziyaretleri yaparken, Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret ettiler. Dikmen Gençlik Merkezinden ziyaretle ilgili olarak yapılan paylaşımda, “U18 Genç Kızlar Liginde yapılan ikinci devre maçlarının tümünü kazanarak U18 Ligini şampiyon tamamlayan kızlarımızı tebrik ediyoruz.
Kupamızla belediye başkanımıza ziyarette bulunduk. Sponsorlarımızdan Soyer Arpalıklı’ya da kulübümüze yaptığımı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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