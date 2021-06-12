DİGEM rahatça play off’ta

DİGEM, Aysu'nun kaydettiği 17 golle yıldızlaştığı maçta Ozanköy’ü 51-24’lük farklı skorla mağlup ederek play off’a yükseldi

Hentbol Kadınlar Liginde beşinci hafta tamamlanırken, gözler artık oynanacak olan play-off maçlarına çevrildi.

Gecenin ilk maçında DİGEM rahat oyun sonrasında Ozanköy’ü 51-24 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise UKÜ, Şahlan’ı 44-25 mağlup ederek beşinci haftayı galibiyetle tamamladılar. Bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı başlayacak play-offların ilk maçında Digem-Levent, UKÜ ile de Şahlan takımları eşleştiler.

DİGEM ile Ozanköy karşılaşmasının ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 27-12 önde kapatan DİGEM, rahat oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 27 sayı farkla 51-24 galip bitirdi.

DİGEM’de Aysu kaydettiği 17 golle ön plana çıkan isim olurken, Ozanköy’de ise Azra kaydettiği 9 golle takımının en skorer ismi oldu.



