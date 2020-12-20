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DİGEM finalde

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KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesinde yarı final maçları oynanırken, DİGEM mağlup ederek finale yükseldi

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DİGEM finalde
KTSYD Kupası’nda finali Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesinde yarı final maçları oynandı.
KKTC Telsim’in katkılarıyla CIU Arena’da oynanan kupadaki ikinci yarı finalde DİGEM ile Levent karşılaştı. DİGEM ilk yarısını 19-12 önde tamamladığı karşılaşmayı 39-25 kazanarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu.
Seyircisiz olarak CIU Arena’da gerçekleşen KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar finali 20 Aralık Pazar günü saat 13.00’te oynanacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.
Finalin ardından ayrıca ‘UHL Spor Maçın Oyuncusu’ ödülü de belirlenecek ve Sport Target tarafından seçilecek oyuncuya hediye çeki takdim edilecek.
 
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