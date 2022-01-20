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Derviş Mişon turnuvasında kadınlarda finalin adı belirlendi

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Dün akşam oynanan yarı final karşılaşmalarında UKÜ - Levent’i 44-28 mağlup ederek adını finale yazdırırken, Şahlan’ı 43-33 mağlup eden DAÜ adını finale yazdıran ikinci takım oldu

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Derviş Mişon turnuvasında kadınlarda finalin adı belirlendi
Derviş Mişon turnuvasında yarın akşam oynanacak olan final karşılaşmalarının öncesinde kadınlarda finalin adı belirlendi.
Levent’i mağlup eden UKÜ ile Şahlan’ı mağlup eden DAÜ Derviş Mişon turnuvasında adını finale yazdırdı. Dün akşam oynanan yarı final karşılaşmalarında UKÜ - Levent’i 44-28 mağlup ederek adını finale yazdırırken, Şahlan’ı 43-33 mağlup eden DAÜ adını finale yazdıran ikinci takım oldu.
Erkeklerde bu akşam oynanacak olan yarı final maçları sonrasında finale yükselen takımların belirleneceği gecede program şu şekilde;
Erkekler Yarı Final
Saat 18:00(CIU ARENA) GG-ALAYKÖY
 Saat 19:45(CIU ARENA) UKÜ - LEVENT
 
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