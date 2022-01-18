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Derviş Mişon Turnuvası başladı

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Hentbol’da Derviş Mişon Turnuvası Pazartesi akşamı büyük kadınlar karşılaşmaları ile başladı

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Derviş Mişon Turnuvası başladı
Hentbol’da Derviş Mişon Turnuvası Pazartesi akşamı DİGEM – Levent büyük kadınlar karşılaşması ile başladı.
Levent’in DİGEM’i 25-23 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdığı gecede, Ozanköy takımının oyuncularının birçoğunun COVİD’e yakalanması nedeniyle maça çıkmadığı günde DAÜ adını yarı finale yazdıran ikinci takım oldu. 21 Ocak Cuma Akşamı final karşılaşmalarının oynanacağı DevişMişon turnuvasına bugün Levent – MGA erkekler mücadelesi ile devam edilecek. Karşılaşma saat 18:00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
 
 
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