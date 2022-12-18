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DEM’S U18 devam ediyor

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DEM’S U18 devam ediyor
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Hentbol’da DEM’S U18 liginde dün 3 karşılaşma oynandı. Erkeklerde 2, Kadınlarda ise 1 karşılaşmanın oynandığı günde, UKÜ kadınlarda, MGA ve YDÜ ise erkeklerde günü galibiyetle kapatmayı başardı. Günün ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde CIU Arena’da DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi DİGEM karşısında 12-10 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı’da 31-23 kazanarak haftayı galibiyetle noktalamış oldu. Eliz kaydettiği 12 golle UKÜ takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Erkekler mücadelesinde günün ilk karşılaşmasında ise Atatürk Spor Salonun’daDoğukent ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini MGA rakibi Doğukent karşısında 14-13 önde kapattı. İkinci yarıda tempoyu artıran MGA karşılaşmadan 29-24 galip ayrılarak haftayı kayıpsız geçmiş oldu. Mücadelede 12 gol kaydeden Emre, MGA takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Günün son karşılaşmasında ise YDÜ ile Yükseliş takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 16-9 önde kapatırken, maçıda 30-20 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti. Ahmet ÜneyBenselkaydettiği 9 golle YDÜ’de en fazla gol atan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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