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Demokrasi Ortaokulu Uşak’ta yarı finallerde

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Demokrasi Ortaokulu Uşak’ta yarı finallerde
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Ortaokullar arası Hentbol Birinciliği’nde şampiyon olan Demokrasi Ortaokulu Kız Takımı geçtiğimiz gittiği Türkiye’nin Uşak ilindeki Türkiye Ortaokullararası Hentbol şampiyonasında başarılı sonuçlara imza atıyor. 
Turnuvaya kötü başlayarak ilk maçında İzmir önünde talihsiz bir şekilde kaybeden Demokrasi Ortaokulu Kız Takımı ikinci maçta ise Kırklareli’ni 17-6 gibi farklı skorla yenerken, dün ise Kütahya takımını zorlu bir mücadele sonunda 10-8’lik skorla yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
 
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