Demokrasi Ortaokulu Kızlarda yine şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Okullararası Hentbol Şampiyonası’nda gelenek yine bozulmadı.
Demokrasi Orta Okulu Hentbol Kızlarda finalde rakibini mağlup ederek 4. kez ardarda şampiyon olmanın, erkeklerdede 3. kez ardarda final oynayıp 2. olmanın gururunu yaşıyor.
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