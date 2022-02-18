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DAÜ ve Şahlan gecenin galibi

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Hentbol’da kadınlar ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edilirken, DAÜ ve Şahlan takımları gecenin galipleri oldular

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DAÜ ve Şahlan gecenin galibi

Hentbol’da büyükler liginde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar liginde dün akşam Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda iki karşılaşma oynandı. DAÜ, Ozanköy’ü, Şahlan ise DİGEM’i mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

DAÜ’den farklı galibiyet: 50-18
Girne’de oynanan gecenin ilk karşılaşmasında Ozanköy ile DAÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen DAÜ, maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 27-14 önde kapatırken, maçı da 50-18 tamamlayarak, haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Alınan farklı galibiyet de takımı adına 12 gol kaydeden Aysu, mücadelede ön plana çıkan isim oldu.
DİGEM başladı, Şahlan bitirdi:28-27
Gecenin ikinci maçında ise Şahlan DİGEM karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk devresini DİGEM, 13-12 önde kapatırken, maçın kazananı gecenin sonunda 28-27’lik skorla Şahlan oldu. Şahlan’da Ülkü 8 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu olurken, DİGEM’den Hatice 9 golle gecenin en golcü ismi oldu.
 
                                    O         G         B          M        AG       YG       AV       P
1          UKÜ                 3          3          0          0          128      81        47        6
2          DAÜ                3          3          0          0          112      72        40        6
3          DİGEM            3          1          0          2          83        81        2          2
4          LEVENT           3          1          0          2          83        83        0          2
5          ŞAHLAN          3          1          0          2          88        104      -16       2
6          OZANKÖY       3          0          0          3          59        132      -73       0
 
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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