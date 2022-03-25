banner762
banner815
Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon
Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon
14 0
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
27 0
 
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
114 0
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
21 0
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
25 0
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
37 0
Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
Önce motosikletliye çarptı sonra park halindeki araçlara
136 0
banner797
banner794

DAÜ rahat kazandı

banner476

Hentbol Kadınlar sekizinci hafta karşılaşmasında DAÜ konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup etti

DAÜ rahat kazandı
Sekizinci hafta karşılaşmasında kadınlarda sahasında Ozanköy’ü mağlup eden DAÜ, rakibini 48-26 mağlup etti. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 23-15 önde kapatan DAÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 48-26 galip ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın en skorer ismi oldu.
 
                            O       G       B       M      AG    YG    AV    P
1       UKÜ          8       8       0       0       336   203   133   16
2       DAÜ          8       7       0       1       308   224   84     14
3       LEVENT    8       3       0       5       220   207   13     6
4       DİGEM      7       3       0       4       211   229   -18    6
5       ŞAHLAN   7       2       0       5       200   225   -25    4
6       OZANKÖY 8       0       0       8       139   326   -187  0
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.