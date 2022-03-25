DAÜ rahat kazandı

Hentbol Kadınlar sekizinci hafta karşılaşmasında DAÜ konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup etti

Sekizinci hafta karşılaşmasında kadınlarda sahasında Ozanköy’ü mağlup eden DAÜ, rakibini 48-26 mağlup etti. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 23-15 önde kapatan DAÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 48-26 galip ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın en skorer ismi oldu.



O G B M AG YG AV P

1 UKÜ 8 8 0 0 336 203 133 16

2 DAÜ 8 7 0 1 308 224 84 14

3 LEVENT 8 3 0 5 220 207 13 6

4 DİGEM 7 3 0 4 211 229 -18 6

5 ŞAHLAN 7 2 0 5 200 225 -25 4

6 OZANKÖY 8 0 0 8 139 326 -187 0

