DAÜ rahat kazandı

Sekizinci hafta karşılaşmasında kadınlarda sahasında Ozanköy’ü mağlup eden DAÜ, rakibini 48-26 mağlup etti. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 23-15 önde kapatan DAÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 48-26 galip ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın en skorer ismi oldu.
O G B M AG YG AV P
1 UKÜ 8 8 0 0 336 203 133 16
2 DAÜ 8 7 0 1 308 224 84 14
3 LEVENT 8 3 0 5 220 207 13 6
4 DİGEM 7 3 0 4 211 229 -18 6
5 ŞAHLAN 7 2 0 5 200 225 -25 4
6 OZANKÖY 8 0 0 8 139 326 -187 0
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