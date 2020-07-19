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Çimde hentbol heyecanı yaşanacak

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Hentbol Federasyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan çim hentbolu turnuvasını, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde gerçekleşecek

Çimde hentbol heyecanı yaşanacak
19 Temmuz 2020 Pazar 23:59

KKTC Henbol Federasyonu, pandemi nedeni ile yarım kalan hentbol ligleri konusunda, kulüplerle yaptığı toplantı neticesinde tescil kararı alırken, turnuva hazırlıklarına başladı.

Hentbol Federasyonu 25-26 Temmuz’da gerçekleşen Yeniboğaziçi Plaj Hentbolu Turnuvası’nın ardından çim henbolu turnuvası hazırlığı da yapıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan çim hentbolu turnuvası, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde gerçekleşecek ve detaylı açıklama federasyon tarafından ilerleyen günlerde yapılacak.

2021 SEZONU 7 EYLÜL’DE

KKTC Hentbol Federasyonu şampiyonluk olmadan tescil edilen 2019-2020 sezonunun ardından yeni sezon planlamasını da kulüplere bildirdi.

Federasyon 2020-2021 sezonunu Eylül ayında başlatmayı planladı. 7 Eylül’de U18 Ligleri ile başlayacak yeni hentbol sezonu için de çalışmalar başladı.

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