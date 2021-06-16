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Cansın asist kraliçesi oldu

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Cansın asist kraliçesi oldu
KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 Sezonu Kadınlar Süper Liginde normal sezon tamamlandı.
Play off maçları öncesinde ise normal sezonun asistkraliçesi belli oldu.21 asist ile Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) oyuncusu Cansın İskender, asist kraliçesi oldu. Cansın İskender, Play off maçlarında da Dikmen Gençlik Merkezinin en önemli kozlarından olacak.
 
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