Bayanlarda UKÜ – Levent finali

Hentbol Federasyon Kupası kadınlar yarı final karşılaşmaları dün akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Ozanköy’ü mağlup eden Levent takımı ile, DİGEM’i mağlup eden UKÜ adını finale yazdırdı. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ – DİGEM’i 32-30 mağlup ederken, Levent Ozanköy karşısında sahadan 14-35 üstün ayrılarak adını finale yazdıran taraf oldu. Alınan bu sonuçların ardından Pazartesi akşamı kadınlarda UKÜ-Levent, erkeklerde ise GG-UKÜ karşılaşmaları oynanacak.

DİGEM’in gücü yetmedi

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi karşısında 20-11 önde kapatan taraf UKÜ olurken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan DİGEM’in çabası adını finale yazdırmaya yeterli olmadı ve maçı kazanan taraf 32-30 skorla UKÜ oldu. UKÜ’de Aysel, DİGEM’de ise Aysu kaydettikleri 14’er golle gecede ön plana çıkan isimler oldu.

Levent rahat kazandı

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Ozanköy ve Levent takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rahat bir karşılaşma sergileyen Levent takımı 14-35’lik skorla adını finale yazdırarak UKÜ’nün rakibi oldu. Rakibi Ozanköy karşısında ilk devreyi 6-20 önde kapatan Levent takımı’nda Sonuç kaydettiği 10 golle ön plana çıkan isim oldu.

Alınan bu sonuçların ardından 7 Haziran Pazartesi akşamı kadınlarda UKÜ – Levent, erkeklerde ise GG – UKÜ takımları final karşılaşmalarında bir araya gelecek.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

