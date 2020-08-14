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Başkentte hentbol zamanı

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LTB ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde LEFKOŞA ÇİM HENBOL TURNUVASI yarın (15 Ağustos Cumartesi) başlıyor

Başkentte hentbol zamanı
Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile “2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” düzenleniyor.
“2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası" 15-16 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize edilecek.
İlk gün heyecanı yaşanacak
16:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası,U14 ve U18 yaş kategorilerinde düzenlenecek.
 
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