Başkentte hentbol zamanı

LTB ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde LEFKOŞA ÇİM HENBOL TURNUVASI yarın (15 Ağustos Cumartesi) başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile “2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” düzenleniyor.

“2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası" 15-16 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize edilecek.

İlk gün heyecanı yaşanacak

16:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası,U14 ve U18 yaş kategorilerinde düzenlenecek.

