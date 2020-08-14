Başkentte hentbol zamanı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile “2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” düzenleniyor.
“2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası" 15-16 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize edilecek.
İlk gün heyecanı yaşanacak
16:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası,U14 ve U18 yaş kategorilerinde düzenlenecek.
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