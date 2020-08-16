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Başkentte hentbol coşkusu

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Lefkoşa Türk Belediyesi ile Hentbol Federasyonu’nun birlikte organize ettiği 2020 Çim Hentbol Turnuvası güzel görüntülere sahne olurken, Başkentte hentbol coşkusu yaşandı

Başkentte hentbol coşkusu
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” oynanan maçlarla başladı.
Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize edilen turnuvaya yoğun katılım sağlanırken, U14 ve U18 yaş kategorilerinde oldukça çekişmeli maçlar oynandı. Turnuva bu akşam oynanacak final maçları ile tamamlanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.
Başkan Harmancı: Amaç hentbolun gelişimine katkı sağlamak
Turnuvanın ilk gününe katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sporcular yanında antrenörler, hakemler ve görevlilere başarılar diledi.
Eski bir hentbolcu olan Başkan Harmancı, hentbolun ülkede sevilen bir spor dalı olduğunu, gelişimine katkı koymayı amaçlayan organizasyonun son derece keyifli geçtiğini ifade ederek, gelişim ligleri sporcularının performanslarını çok beğendiğini ifade etti.
 
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