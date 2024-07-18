banner913
banner932
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
15 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
21 0
 
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
55 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
29 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
32 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
22 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
20 0
banner1032

Başkent’te dostluk buluşması

banner1020

banner974
Başkent’te dostluk buluşması
banner971
KKTC Hentbol Federasyonunun daveti üzerine ülkemizde bulunan Kepez Belediyesi Spor Kulübü dün akşam KKTC Hentol Federasyonu karması ile Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Kepez Belediyesi 28-26 kazanırken, izleyiciler mücadele gücü yüksek bir karşılaşmaya tanıklık etti. Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan yaptığı açıklamada Kepez Belediyesi Sor Kulübünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilerleyen dönemde bu gibi müsabakalara ağırlık vereceklerini söyledi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.