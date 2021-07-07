Başkentte çim hentbol coşkusu yaşanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası gerçekleştirilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

LTB ve KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde hentbol turnuvası10 – 11 Temmuz 2021 tarihlerinde, 16:00 ile 23:00 saatleri arasında düzenlenecek turnuva, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize ediliyor.2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası, U14 Kadın ve Erkek ile U16 Kadın ve Erkek kategorilerinde düzenlenecek.

Turnuva etkinliklerinde 10 Temmuz Cumartesi günü DJ Burak Gezer, 11 Temmuz Pazar günü ise DjKeo saat 16:00’dan itibaren performans sergileyecek.Katılımın ücretsiz olduğu 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası’na kayıtlar 0533 866 25 22 numaralı telefona yapılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen turnuvada, U14 Kızlarda Şahlanspor, U14 Erkeklerde YDÜ A, U18 Kızlarda Şahlanspor ve U18 Erkeklerde YDÜ B takımları şampiyon olmuştu.



