Ayhan’dan KTSYD Kupası teşekkürü

Başarılı geçen KTSYD Kupası sonrası Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan emeği geçenlere teşekkür etti

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, her yıl çıta yükselerek düzenlenen KTSYD Kupası’nda emeği geçenlere teşekkür etti. Basın açıklaması yapan Ayhan, gerek KTSYD yetkililerine, gerek yurt dışından gelerek yanlarında olan Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek Hentbol Federasyonu başkanlarına, gerekse takımlara, sporculara ve hakemlere şükranlarını ve teşekkürlerini sundu.

Ayhan’ın açıklaması şu şekilde:

Geleneksel olarak düzenlediğimiz ve her geçen yıl çıtayı daha da yükselttiğimiz Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası organizasyonumuzu bu yılda tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu organizasyonu yapmamıza vesile olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Sayın Burhan Gürkan’a öncelikle teşekkür etmek isterim.

Organizasyonumuza anlam katan, her zaman yanımızda olduğunu güzel düşünceleriyle belirten, Türkiye Hentbol Federasyonu başkanım Sayın Uğur Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Sayın Altay Atlı’ya teşekkür ederim.

İlk defa adamıza gelen, maruz kaldığımız spor ambargoları nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları yakından gören Kosova Hentbol Federasyonu başkanım Sayın Eugen Saraçini, genel sekreter Sayın Izet Gjinovci, asbaşkan Sayın Edin Kolgeci, Prizren Spor müdürü sayın Şaban Papiç ve Prizren Kulüp Başkanı sayın Süreyya Salçini’ye teşekkürlerimi sunarım.

Daha önce olduğu bizi yine yalnız bırakmayan desteğini herzaman vurgulayan Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Boşnak başkanım Sayın Mensur Sinanoviç ve Salih Dizdaroviç’e şükranlarımı sunarım.

Hakemlerimizin eğitimleri için bizi kırmayıp yanımızda olan ve olmaya devam edeceğini büyük bir içtenlikle vurgulayan Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanım sayın Hakan Küçükyılmaz, MHK üyesi sayın Ayberk Dilmen ve A klasman hakemlerimizden sayın Hasan Kılıç, sayın Özdemir Kaan Çınar’a teşekkür ederim.

Turnuvada centilmenlik ve arkadaşlık ruhunu kaybetmeden bizlere keyifli maçlar izleme fırsatı veren, Gençlik Gücü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Doğu Akdeniz Üniversitesi, Şahlan, Digem, Ozanköy, Alayköy Belediyesi, Levent, Mağusa Gençlik Derneği kulüplerimize, sporcu ve antrenörlerimize teşekkür ederim.

Ve son olarak organizasyonda görev alan yönetici, hakem, masa hakemi, gözlemci, istatistik hakemlerime çok teşekkür ederim. Hentbol sizlerle daha da güzel. Saygılarımla.