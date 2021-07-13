Ayhan: Zor süreci tamamladık

Hentbol federasyon başkanı Bahadır Ayhan, sona eren sezonla ilgili olarak açıklama yaparken, elimizi taşın altına koyarak zor süreci tamamladıklarını söyledi

Kasım 2020 tarihinde başlattıkları süreci pandemi nedeniyle zor olsa da iyi yönetip tamamladıklarını ifade eden Bahadır Ayhan, 98 yeni hentbolcuya da lisans çıkardıklarını ifade etti. Hentbol federasyon başkanı Bahadır Ayhan’ın tamamlanan sezonla ilgili olarak açıklaması şu şekilde;

“Kasım 2020 tarihinde başladığımız 2020-2021 hentbol sezonunu pandemi nedeniyle zorlu bir süreç olsa da nihayet bitirdik.

Hızlandırılmış olarak tek devreli lig halinde oynattığımız Süper Lig, U18, U16 ve U14 liglerimizi sonuçlandırdık. Mişon Kupası, KTSYD kupası, federasyon kupasını ve Cumhurbaşkanlığı kupalarımızı da sorunsuz bir şekilde tamamladık. Tek devreli lig statüsünü uygulasak da toplamda bu sezon hentbol liglerin de 128 maç oynandı.

Sezona hiç bir federasyonun yapmadığı kamp lig formatıyla başladık. Maliyeti yüksek olmasına rağmen pandemi şartlarında sporcu sağlığı adına en güzel sistem ve sıkıntılı şartlarda bunu uyguladık.

Bu sezon gönül isterdi ki sporcularımıza, özellikle alt yapı sporcularına daha fazla maç yaptıralım. En büyük düşüncemiz olsa da bunu yapmak mümkün olmadı. Pandemi koşullarında bu süreci yönetmek zor olsa da, bunu başardığımızı düşünüyorum. Pandemi koşullarından etkilenen ve kapanan kulüpler oldu. Onları ayakta tutmak yanında, kapanan kulüp, sporcu, ve bu kulüplere maddi olarak destek vermek zorundaydık. Bu bağlamda birçoğunu da yapabildik. Federasyonumuz gibi bu zorlu süreçte kulüplerimiz en az federasyon kadar ellerini taşın altına koydular. Onlara bu dönemde ne kadar teşekkür etsem azdır. Zorlu koşullara rağmen 98 yeni hentbolcuya lisans çıkarılması ise bizim adımıza ayrı bir gururdur.

Bu nedenle şahsım ve federasyonum olarak kulüplerimize, antrenörlerimize, yöneticilerimize, sporcularımıza ve tüm hakemlerimize teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”

