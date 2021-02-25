banner583
banner590
44 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
64 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
25 0
banner529
banner570

Ayhan: Yasaklarda camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz

banner476

Bahadır Ayhan seminerler dizisinin ikincisinin gerçekleştirilmesi ile ilgili açıklama yaparken, “Hentbol antrenman ve müsabakalarının yasak olduğu dönemde bu etkinliklerle camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

Ayhan: Yasaklarda camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan seminerler dizisinin ikincisiningerçekleştirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Bahadır Ayhan’ın açıklaması şöyle:
“Çarşamba akşamı altyapılarda öğretim yöntemleri konusunda Turgut Karamanoğlu hocamız bir sunum yaptı.
Katılıma yine yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 90 dakikalık bir seminer oldu. Soru cevapların olduğu, antrenörlerin düşüncelerinin de paylaştığı verimli bir seminer gerçekleşti. Seminerler dizimizin birincisini yapan Ediz Arıkan arkadaşımıza ve Turgut hocamıza teşekkür ediyorum.
Hentbol antrenman ve müsabakalarının yasak olduğu dönemde bu etkinliklerle camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz.
Temennimiz sağlıklı koşullara bir an önce ulaşıp yeniden hentbol oynanabilen, sporun serbest olduğu günlere en erken zamanla ulaşmak ve hasretimizi gidermektir.
Seminerler dizimize 1 Mart Pazartesi akşamı saat 19.30’da Dr. NevzadDenerel'in “Sporcu sakatlanmaları ve pandemi döneminde spora başlangıç” konusu ile devam edeceğiz.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.