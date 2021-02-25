Ayhan: Yasaklarda camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz

Bahadır Ayhan seminerler dizisinin ikincisinin gerçekleştirilmesi ile ilgili açıklama yaparken, “Hentbol antrenman ve müsabakalarının yasak olduğu dönemde bu etkinliklerle camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan seminerler dizisinin ikincisiningerçekleştirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bahadır Ayhan’ın açıklaması şöyle:

“Çarşamba akşamı altyapılarda öğretim yöntemleri konusunda Turgut Karamanoğlu hocamız bir sunum yaptı.

Katılıma yine yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 90 dakikalık bir seminer oldu. Soru cevapların olduğu, antrenörlerin düşüncelerinin de paylaştığı verimli bir seminer gerçekleşti. Seminerler dizimizin birincisini yapan Ediz Arıkan arkadaşımıza ve Turgut hocamıza teşekkür ediyorum.

Hentbol antrenman ve müsabakalarının yasak olduğu dönemde bu etkinliklerle camiamızı canlı tutmaya çalışıyoruz.

Temennimiz sağlıklı koşullara bir an önce ulaşıp yeniden hentbol oynanabilen, sporun serbest olduğu günlere en erken zamanla ulaşmak ve hasretimizi gidermektir.

Seminerler dizimize 1 Mart Pazartesi akşamı saat 19.30’da Dr. NevzadDenerel'in “Sporcu sakatlanmaları ve pandemi döneminde spora başlangıç” konusu ile devam edeceğiz.”



