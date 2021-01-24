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Ayhan: Kulüplerimize yardım yaptık

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Ayhan: Kulüplerimize yardım yaptık
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Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren kulüplere yaptıkları katkılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahadır Ayhan açıklamaları şöyle:
“Özellikle bu yıl yine pandemi nedeniyle ekonomik şartlar olumsuz hale gelmiş,bazı takımlarımız kapanmış ve bazı takımlarımızda kapanma noktasına gelmiştir.
Federasyon olarak kulüpler varsa federasyon vardır düşüncesinden hareketle, federasyon olarak tüm kulüplerimize malzeme yardımı yaptık. Ulaşımları sağlama desteğinde bulunduk ve imkanlar elverdikçe bu yardımlara ve desteklere devam edeceğiz.”
 
 

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Etiketler; #Hentbol
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