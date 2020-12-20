Anorthosis, Beykoz’u eledi

Anorthosis Famagusta, Beykoz Belediye’yi Anorthosis Famagusta Sport Center'de oynanan ikinci maçta 36 – 25’lik skorla daha da farklı mağlup ederek turu geçmenin mutluluğu yaşadı

Mağusa kökenli Kıbrıs Rum kulübü AnorthosisFamagusta, Türkiye takımı Beykoz Belediye ile Güney Kıbrıs’ta Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Hentbol Kupası 3. tur rövanş maçında karşılaştı. Maçı Hollandalı AlainRauchs ve LinsterPhilippe hakem çifti yönetti.

TRT’den canlı yayınlanan maçta, ilk maçı da 32-28 kazanan AnorthosisFamagusta, AnorthosisFamagustaSport Center'daoynanan ve Kıbrıs ile Türkiye bayraklarının da birlikte göndere çekildiği maçı 36 – 25 kazandı.

AnorthosisFamagusta maçtan sonra turu geçmenin mutluluğunu yaşarken, Türkiye’de ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beykoz Belediye, Avrupa Kupalarından elenmiş oldu.



